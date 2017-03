Bắt giam cha cô gái trong vụ “bị gia đình bạn gái còng, đánh gãy chân“

Cùng ngày cơ quan công an cũng tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để lấy lời khai của anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, xã Suối Cát) và lấy giấy chấn thương để củng cố hồ sơ. Bước đầu anh Toàn bị thương tật tạm thời 11%.

Toàn bị gia đình bạn gái đánh gãy chân và bầm dập khắp người. Vết thương tay bị còng của Toàn (ảnh nhỏ). Ảnh: TÙNG SƠN



Theo lời khai ban đầu của Trung, chiếc còng số 8 dùng để còng tay anh Toàn là mua tại những chợ trôi nổi ở khu vực biên giới trong một lần đi chơi. Ngoài ra, công an cũng đang điều tra hành vi của những người có liên quan đến vụ việc.

Như báo Pháp luật TP.HCM đã đưa, khoảng 22 giờ 40 ngày 19-4, cho rằng Toàn có tình cảm và đã “hại đời” con gái mình nên bà Lê Thị Phương Lan (ngụ cùng địa phương) đã nhắn tin qua điện thoại yêu cầu Toàn đến nhà bà để nói chuyện.

Khi Toàn vào nhà, bất ngờ bà Lan đóng cửa cùng trai tên Trí (19 tuổi) dùng còng số 8 còng hai tay lại. Sau đó hai mẹ con bà Lan dùng chén sứ, dây nịt liên tục đánh vào đầu, mặt anh Toàn gây thương tích nặng. Lúc này ông Lê Tấn Trung (cha bạn gái Toàn) đi nhậu về tiếp tục dùng chén sứ và thanh sát đánh nhiều phát vào đầu, ngực và dùng xà beng đánh vào chân Toàn khiến nạn nhân bị gãy xương chân phải.

Công an xã có mặt tại hiện trường, ông Trung vẫn có tình dùng bình ắc-quy ném vào người anh Toàn nhưng rất may một công an viên kịp thời đỡ lại khiến công an này bị thương nhẹ. Đến khi công an huyện Xuân Lộc có mặt thì nạn nhân mới được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc.

Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Văn Ngọc