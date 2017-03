Bắt giam kẻ xâm hại làm bé 10 tuổi có thai ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ “Vĩnh Long: Bé gái 10 tuổi bị xâm hại có thai 4,5 tuần”, cuối giờ chiều 31-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Trung (40 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về tội hiếp dâm trẻ em.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã qua tận BV Đa khoa TW Cần Thơ di lý đối tượng về Vĩnh Long để thực hiện tống đạt các quyết định nói trên.

Trao đổi qua điện thoại với PV, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng đang triển khai thi hành các quyết định.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận vụ việc từ Công an huyện Bình Tân và đã khởi tố vụ án đề điều tra làm rõ.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, ngày 29-3, đường dây nóng của báo nhận thông tin của ông NCL (ngụ huyện Binh Tân, Vĩnh Long) về việc cháu ngoại ông là bé NKH (sinh ngày 7-9-2007) bị một người đàn ông ngụ cùng xóm tên Huỳnh Thanh Trung xâm hại tình dục dẫn đến có thai.

Theo lời bé H., bé bị Trung làm bậy 6 lần và bị dọa giết nên không dám nói với ai. Sáng 28-3, gia đình đưa bé H đi siêu âm, kết quả cho thấy bé H. có thai 4,5 tuần. Sự việc sau đó được gia đình trình báo đến công an xã.

Công an đã làm việc với đối tượng Trung vào ngày 28-3. Đến tối 28-3, đối tượng Trung được gia đình đưa vào BV Đa khoa thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cấp cứu do uống thuốc trừ sâu tự tử và ngay trong đêm được chuyển đến BV Đa khoa TW Cần Thơ để điều trị. Quá trình Trung nằm viện điều trị, công an tiến hành giám sát chặt chẽ.