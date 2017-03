Bắt giữ kẻ dùng dao đâm công an viên

Khoảng 21g đêm 9-8, Tổ công tác Công an xã Diễn Kỷ gồm Trương Trọ Hùng, Phó Trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng ông Đào Xuân Nhuần và ông Lâm đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn xã Diễn Kỷ. Trên đường đi, Tổ công tác gặp nhóm thanh niên đang gây mất an ninh trật tự ở địa bàn xóm 7, xã Diễn Kỷ. Khi tổ công tác nhắc nhở và kiểm tra hành chính thì Nhị cùng nhóm thanh niên dùng đá ném vào tổ công tác.



Ông Trương Sỹ Lâm đang nằm cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Chưa dừng lại ở đó, Nhị dùng dao đâm vào người ông Lâm rồi bỏ chạy. Ông Lâm được mọi người đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị dao đâm đứt gân trụ bàn tay trái.

Hiện ông Lâm đang được cấp cứu, điều trị tại BV 115 Nghệ An và sức khỏe đang bình phục dần. Được biết, Nhị là đối tượng “cộm cán”, thời gian gần đây bị nghiện ma túy.