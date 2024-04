Công an Bình Thuận thông tin Chuyên án triệt phá điểm khai thác vàng quy mô lớn 26/04/2024 12:33

(PLO)- Đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 13 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác vàng với quy mô lớn.

Ngày 26-4, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin kết quả Chuyên án triệt phá khai thác khoáng sản, tuyển rửa vàng trái phép tại khu vực Ngách Đào Giữa, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng PC03 Công an Bình Thuận thông tin vụ việc. Ảnh PN.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, PC03 Công an tỉnh phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (giáp ranh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) trong năm 2023.

Vụ việc có dấu hiệu hoạt động phạm tội, biểu hiện nghi vấn là sử dụng các xe tải ben vận chuyển khoáng sản từ hướng Đức Trọng về huyện Bắc Bình để tập kết, rồi tổ chức sử dụng hoá chất để tuyển rửa, phân loại, thu hồi vàng.

Đại tá Lê Quang Nhân (đứng) - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ huy triệt phá điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh: PN

UBND huyện Bắc Bình đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra nhưng kết quả chỉ xử lý hành chính. Sau thời gian xác minh , PC03 Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá vụ việc có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; trong ngày 9-12-2023, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bắc Bình và Công an một số đơn vị, Sở TN&MT đồng loạt ra quân triển khai các mũi công tác để thực hiện kế hoạch phá án.

Công an Bình Thuận bắt quả tang 27 người khai thác vàng trái phép. Ảnh: PN

Công an phát hiện bốn người là Nguyễn Mạnh Hoàng, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Bính (cùng cư trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) cầm đầu nhóm với 27 người thực hiện hoạt động này.

Căn cứ kết quả điều tra, kết luận giám định, thể hiện các mẫu vật thu giữ tại hiện trường nơi xảy ra hành vi vi phạm có thành phần là khoáng sản kim loại vàng, đồng thời có chứa thành phần là chất độc (thuỷ ngân, xút - Natri Hydroxide, Axit Nitric - HNO3), ngày 21-12-2023 ra Quyết định khởi tố bốn vụ án hình sự.

Công an khởi tố 13 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc.

Công an Bình Thuận bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng xe cơ giới khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: PN

Sau đó, liên tiếp triển khai các tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám xét tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

“Sau thời gian đấu tranh, triệt phá Chuyên án, đến nay Ban Chuyên án đã khởi tố, bắt giam các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng đồng phạm thực hành, giúp sức tích cực trong vụ án xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình điều tra, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của 13 người theo Điều 227 và 311 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)” - Đại tá Loan cho biết.

Một đối tượng cầm đầu bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: PN

Theo Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến tháng 12-2023, Nguyễn Mạnh Hoàng, Nguyễn Văn Tiến, Lê Quốc Bảo đã cùng với Nguyễn Văn Bính và đồng phạm đưa máy đào, máy cày, máy nghiền, máy sàng và nhiều loại hoá chất đến tập kết tại 3 vị trí thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn để khai thác, tuyển tách, thu được hơn 90 lượng vàng các loại. Số vàng này bị nhóm khai thác mang tiêu thụ bất hợp pháp, thu về số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ ba xe máy đào, hai xe máy cày, 11 máy sàng - nghiền - đập, năm máy nổ - phát điện, hai xe bán tải, nhiều mẫu vật, phương tiện, công cụ, hoá chất sử dụng khai thác, tuyển tách vàng; thu giữ số tiền 650 triệu đồng do các đối tượng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.

“Hiện nay, PC03 phối hợp với VKSND tỉnh triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, rà soát, phong toả tài sản để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước, sớm kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố theo quy định” - Đại tá Loan thông tin.