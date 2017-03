Bắt giữ vụ mua bán mèo rừng quý hiếm

Trước đó, chiều tối 17-3, trên quốc lộ 7A (đoạn qua thị trấn Con Cuông), lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An mai phục, bắt quả tang Oanh đang điều khiển xe máy mang BKS 37Z6- 7326 chở xác 6 con mèo rừng.







6 con mèo rừng đã bị bắn chết thu giữ từ xe máy của đối tượng Lê Thị Tú Oanh Ảnh Công an cung cấp.

Qua kiểm tra ban đầu, công an xác định cả 6 con mèo rừng bị bắn chết rồi ướp lạnh, có tổng trọng lượng 18 kg. Số mèo rừng trên nằm trong nhóm 1B – động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Phòng PC 49, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Oanh cùng tang vật cho Cơ quan công an huyện Con Cuông mở rộng điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Oanh, Oanh đã đặt mua xác 6 con mèo rừng trên từ “lâm tặc” đi săn, bắn trong rừng quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) rồi chở về TP Vinh bán lại kiếm tiền lời.