Bắt hai đạo chích vào nhà nghỉ trộm tài sản khách nước ngoài

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 31-5, Nam leo qua lối cửa sổ vào phòng 303 nhà nghỉ Thanh Lan (quận Thanh Khê) lấy một túi xách (bên trong có hai sợi dây chuyền vàng, một lắc vàng) cùng một số tiền ngoại tệ. Số tài sản trên là của vợ chồng ông Done Ghanh Suvevanh và bà Vein Ma (quốc tịch Lào). Sau đó, Nam đưa chiếc lắc vàng đi bán được 11 triệu đồng. Khi Nam vừa về đến nhà thì bị công an bắt giữ, thu hồi 200 USD và hơn 6 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nơi ở của Nam, công an thu thêm hai sợi dây chuyền vàng, 8.500 kíp (tiền Lào).



Nguyễn Hoài Nam cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: LT

Trước đó, ngày 1-6, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận được tin báo tại nhà nghỉ Cây Ngô Đồng (phường Mân Thái) xảy ra một vụ trộm cắp. Nạn nhân là ông Jung Kwang Yong (quốc tịch Hàn Quốc), đang làm việc tại một công ty may mặc và thuê phòng dài hạn tại nhà nghỉ này.

Theo trình bày của ông Yong, tài sản bị mất là một điện thoại di động hiệu Samsung Note 3. Ngoài ra, hai khách thuê phòng 301 tại nhà nghỉ này cũng bị trộm hai chiếc điện thoại loại iPhone 5s và Nokia 6700. Qua điều tra, công an triệu tập nghi can Nguyễn Quốc Hơn (ngụ phường Mân Thái) lấy lời khai. Qua đó, Hơn khai nhận đã lấy trộm ba chiếc điện thoại (trị giá khoảng 60 triệu đồng) của ba vị khách ngoại trên. Khi Hơn cùng với đồng bọn định mang điện thoại 6700 ra tiệm bẻ khóa để bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

L.THỦY