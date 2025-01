CSGT TP Cần Thơ, Sóc Trăng phát nước suối, bánh mì, tặng nón bảo hiểm cho bà con 25/01/2025 17:13

Ngày 25-1, lực lượng CSGT một số tỉnh miền Tây đã tổ chức trạm dừng chân để tặng nước suối, khăn lạnh người dân ĐBSCL đang trên đường trở về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT Công an TP Cần Thơ phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân tại đường dẫn cầu Cần Thơ. Ảnh: VŨ ANH

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 168 của Chính phủ. Ảnh: VŨ ANH

Tại TP Cần Thơ, ở đường dẫn cầu Cần Thơ và khu vực ngã ba đường dẫn cầu Vàm Cống, các cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT Công an TP Cần Thơ đã phát 3.700 chai nước suối, 3.000 khăn lạnh và 500 ổ bánh mì miễn phí. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã phát 2.700 tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Trong đó, tập trung tuyên truyền quy định và mức xử phạt đối với về các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy xe lạng lách đánh võng, chạy xe quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Còn tại tỉnh Sóc Trăng, cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT đã phát miễn phí 800 chai nước suối và 120 mũ bảo hiểm cho những người đội mũ bảo hiểm không đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phát khăn lạnh, nước suối miễn phí cho người dân trên đường về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại khu vực ngã ba đường dẫn cầu Vàm Cống. Ảnh: VŨ ANH

Lực lượng cũng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm Luật giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Theo phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị luôn đảm bảo quân số ứng trực 24/24 trong các ngày Tết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón tết trong an toàn, lành mạnh.