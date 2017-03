Bắt hung thủ giết chủ trại gà vì không vay được tiền

Cách đó một ngày, PC45 - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lữ Văn Quý (quê ở Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) nghi can gây ra vụ án kinh hoàng tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt vào đêm 26-1.

Sáng 27-1, chị Vũ Thị Thu Hằng cùng con và bạn về thăm bố mẹ là ông Vũ Mạnh Hồng và bà Bùi Thị Hợp (chủ trang trại nuôi gà tại xã Tà Nung), phát hiện bà Hợp nằm chết phía sau nhà, ông Hồng bị chém vào đầu nằm bất tỉnh ngoài khu vực chuồng gà. Chị Hằng kiểm tra thấy có dấu hiệu phòng khách, phòng ngủ bị lục lọi. Các nạn nhân được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhưng bà Hợp được xác định đã chết trước đó, còn ông Hồng được cấp cứu tích cực đang có tiến triển tốt.

Với sự nỗ lực điều tra của Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng và bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an khu vực miền Trung, tối 5-2 Quý đã bị bắt giữ tại đầu cầu Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An).

Bước đầu Quý khai nhận là người đang thuê đất của ông bà Hồng để sản xuất nên biết khá rõ về gia đình nạn nhân. Đêm 26-1, Quý đến hỏi mượn tiền ông Hồng nhưng không được nên đã dùng rựa chém. Bà Hợp chạy ra cũng bị Quý dùng búa đánh vào đầu tử vong. Quý vào xã Tà Nung lập nghiệp năm 2012, đã có vợ và một con gái bảy tháng tuổi.

M.KHANH