Bắt kẻ mang súng vượt biên trái phép

(PL)- Chiều 17-11, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bàn giao Và Xái Xử (50 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) cùng tang vật cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

Rạng sáng cùng ngày, Xử cắt rừng ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để vượt biên sang Lào thì bị biên phòng bắt giữ. Lúc bị bắt, Xử giơ khẩu súng ngắn K54, dao ra chống trả nhưng bị khống chế. Khám trong người, công an thu thêm 44 viên đạn, hai con dao nhọn cùng hơn 32 triệu đồng và bốn điện thoại.

Tang vật thu giữ trong người Và Xái Xử. Ảnh: L.THẠCH Công an nghi vấn Xử đang trên đường sang Lào để mua “hàng trắng” mang về nước bán. Đ.LAM