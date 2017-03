Bắt kẻ vừa ăn cướp vừa la làng

Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Công an xác định thủ đoạn của Tý là thuê phòng khách sạn ẩn náu để tìm người khách nào sơ hở nhằm trộm, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-9, Tý dùng CMND giả, thuê phòng ở khách sạn H. nằm trên đường 47 phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) rình tìm “con mồi”. Sau đó Tý phát hiện ông T. ở phòng 502 có máy tính xách tay, máy tính bảng. Khoảng 5 giờ sáng 28-9, Tý cầm theo con dao Thái Lan, chui vào cửa sổ phòng vệ sinh và đột nhập vào phòng ông T.

Nguyễn Thanh Tý. Ảnh: HT

Trộm xong, thay vì rút êm thì Tý đột nhiên lấy nắp bồn vệ sinh đập mạnh khiến nắp bồn cầu vỡ đôi gây tiếng động làm ông T. choàng tỉnh. Không kịp để ông T. hô hoán, Tý rút dao đâm nhiều nhát vào người ông T. gây thương tích.

Tiếp theo, Tý tẩu thoát khỏi khách sạn, vào một nhà dân kể là vừa đánh nhau rồi xin nước rửa sạch máu trên người. Xong xuôi, Tý đón xe ôm yêu cầu chở đến Công an quận Gò Vấp. Tý dùng giấy CMND giả mang tên PNG, trình báo với công an là vừa bị cướp tấn công. Công an quận Gò Vấp đã ghi hồ sơ và tiến hành xác minh lời khai của Tý.

Riêng ông T. bị thương tích đã gắng gượng mở cửa phòng ra ngoài tri hô. Nhân viên khách sạn đưa ông T. đi cấp cứu, đồng thời trình báo Công an phường Hiệp Bình Chánh. Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, phát hiện khách thuê phòng 401 là Tý đã biến mất. Tại phòng, công an thu giữ một ĐTDĐ mà Tý bỏ quên, từ đây lần ra manh mối về thân nhân, lai lịch của Tý. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều 1-10, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ kẻ cướp “kỳ lạ” này.

Ngoài vụ đâm ông T. cướp tài sản, Tý còn khai trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm bằng thủ đoạn tương tự.

H.TUYẾT