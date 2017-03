Bắt khẩn cấp kẻ đâm trọng thương trưởng công an phường

Ngày 28-11, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thế Loát (29 tuổi, trú tại huyện Yên Mô, Ninh Bình). Đồng thời đang tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thế Loát.



Quá trình điều tra bước đầu cho thấy ngày 23-11, Loát đưa vợ là Phạm Thị Út, 29 tuổi đến BV Bạch Mai để khám và điều trị bệnh viêm tụy. Chị Út nằm điều trị tại phòng 502 Khoa Nội tiết (tiêu hóa), thuộc BV Bạch Mai. Trong thời gian chăm sóc vợ, Loát để ý thấy chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là bệnh nhân đang điều trị cùng phòng, ăn mặc sang trọng nên Loát nghĩ chị N. là người có nhiều tiền và nảy sinh ý định cướp tài sản.

Do vậy, vào lúc rạng sáng 27-11, Loát đã cầm một con dao nhọn uy hiếp chị N. và bị mọi người phát hiện, báo lực lượng công an. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Loát luôn cầm dao kề vào cổ chị N. khống chế, đe dọa và đưa ra yêu sách đòi hỏi lực lượng công an phải cho Loát một chuyến xe ô tô với ý định tẩu thoát khỏi hiện trường.



Phạm Thế Loát tại cơ quan công an.

Để đảm bảo tính mạng cho chị N., đồng thời chờ thời cơ để bắt giữ đối tượng, Công an quận Đống Đa đã phân công Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, lái xe chở đối tượng cùng chị N. và vợ Loát. Khi lên xe, Loát ngồi phía sau ghế lái của Thiếu tá Sơn, chị N. ngồi giữa, vợ Loát ngồi phía sau ghế phụ.

Khi xe chạy đến cầu Pháp Vân, Thanh Trì, thấy trời tối, nơi đây vắng người qua lại, Loát yêu cầu anh Sơn dừng xe để vợ và chị N. xuống xe, đồng thời dí dao vào cổ Thiếu tá Sơn, yêu cầu anh tiếp tục lái xe chạy đến khu vực khác để tìm cách tẩu thoát. Khi thấy con tin đã xuống xe an toàn, ngay lập tức anh Sơn đã dùng hai tay giữ lấy tay cầm dao của đối tượng để tước vũ khí.

Trong quá trình giằng co, Thiếu tá Sơn đã bị Loát dùng dao đâm vào cổ. Mặc dù bị thương, anh Sơn vẫn cố gắng giữ và khống chế đối tượng chờ lực lượng công an phía sau hỗ trợ.

Loát đã bị bắt giữ khi đang cố gắng vùng thoát khỏi sự khống chế của Thiếu tá Sơn. Ngay sau đó, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn đã được đồng đội đưa vào cấp cứu tại BV Bạch Mai.

Tại cơ quan công an, bước đầu Loát khai nhận do vợ nằm viện đã nhiều ngày, lại sắp đến hạn phải thanh toán viện phí, trong khi đó anh ta đang có mấy khoản nợ cần phải trả ở quê… Vì quá quẫn bách nên Loát nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tuy nhiên, theo các điều tra viên Công an quận Đống Đa, lời khai của Loát có nhiều điểm còn mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định dấu hiệu tội phạm mà Loát gây ra gồm bắt cóc con tin, giết người, cướp tài sản.

Trong thời gian tố tụng, cơ quan điều tra sẽ xác định rõ dấu hiệu tội phạm và hành vi phạm tội của đối tượng, sau đó sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cũng trong chiều 28-11, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai, cho biết đến thời điểm hiện tại Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, Hà Nội, đã qua cơn hiểm nghèo và đang được chăm sóc hậu phẫu.

Theo TS Dương Đức Hùng, bệnh nhân Sơn được đưa vào phòng mổ lúc 4 giờ sáng cùng ngày, vết thương sâu gần 10 cm ở vùng cổ bên phải gây chảy máu nhiều. May mắn là vết thương chỉ cách động mạch chủ 2 mm, nếu không bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, bệnh nhân được thăm dò và tiến hành mổ. Sau gần một tiếng phẫu thuật, ca mổ hoàn tất.