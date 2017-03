Bắt khẩn cấp người chồng là nghi can sát hại vợ

Lúc 21g30’ đêm 2-9, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng bắt đầu khám nghiệm tử thi, điều tra vụ chị Trần Thị Dụ (41 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) nghi bị chồng sát hại. Được biết, chị Dụ lấy chồng ở cùng xã với bố, mẹ chị. Vợ chồng chị Dụ đã có bốn người con.

Chiều 2-9, chị Dụ về thăm bố, mẹ ở xóm 2, xã Sơn Thành. Đến khoảng 17g chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị Dụ chết bất thường trong nhà tắm của nhà bố, mẹ chị. Trên thi thể chị Dụ có vết đâm nên người thân chị đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.



Nghi can Nguyễn Hữu Khính.

Ông Nguyễn Trí Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: “Khi chúng tôi nhận được tin báo chị Dụ bị giết chết trong nhà tắm của gia đình bố mẹ đẻ, chúng tôi đã cử lực lượng công an xã đến bảo vệ hiện trường để cơ quan công an huyện và công an tỉnh về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy bắt nghi phạm”.



Sau khi công an có mặt thì chồng của chị Dụ là Nguyễn Hữu Khính (49 tuổi) đã chạy lên núi trốn. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Khính để điều tra làm rõ sự liên quan đến cái chết của vợ ông này.