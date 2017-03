Bắt một băng chuyên cướp hàng lậu ban đêm

(PL)- Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa triệt phá một nhóm chuyên cướp tài sản vào đêm khuya trên địa bàn xã Thạnh Lợi, công an đã bắt Nguyễn Tu Ni (25 tuổi), Hồ Chí Hiếu (40 tuổi) và Nguyễn Văn Đoan (26 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khuya 19-12, anh Tuấn chạy xe máy chở 20 cây thuốc lá lậu. Đến cầu Kinh Cùng 1, thuộc địa bàn xã Thạnh Lợi thì ba tên cướp chạy trên hai xe máy vượt lên đạp, cướp xe và thuốc lá tẩu thoát về hướng huyện Thạnh Hóa. Anh Tuấn đã trình báo và ba người gây ra vụ cướp bị bắt giữ. Tại công an, những người này còn thừa nhận đã thực hiện bốn vụ cướp khác ở Long An, cướp được hai chiếc xe và hàng ngàn bao thuốc của những người chở thuốc lá lậu. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án. AS