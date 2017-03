Bắt nghi can cắt cổ, cướp xe ôm

Chiều 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Xuân Tiệu và Trương Xuân Tư (cùng quê Nghệ An) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-8, anh Nguyễn Văn Phụng (quê Quảng Nam) đang đứng chờ khách ở khu vực chợ nông sản Thủ Đức, quận Thủ Đức, TP.HCM thì có một người cùng hành nghề xe ôm chở theo Tiệu và Tư tới hỏi đường. Do không rành đường, người xe ôm này đã nhờ anh Phụng chở hai thanh niên về khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) với giá 200.000 đồng. Khi chạy về đến bùng binh An Phú, hai nghi can yêu cầu anh Phụng đi vào một con đường thuộc khu phố Tân Phước (thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) nói tìm nhà người thân. Đến đoạn đường vắng, một bên là rừng tràm nên anh Phụng nghi vấn liền dừng xe lại. Lập tức Tiệu dùng dao mang theo đâm một nhát vào lưng. Không dừng lại ở đó hung thủ dùng dao cứa một nhát mạnh. Anh Phụng cố vùng vẫy chạy lại khu nhà dân gần đó kêu cứu. Thấy vậy, hung thủ nhanh chóng bỏ chạy.





Hai nghi can Tiệu (trái) và Tư. Ảnh: VH

Nghe tiếng kêu cứu, người dân vội chạy đến thì phát hiện anh Phụng bị thương rất nặng nên vội đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị một vết đâm thấu lưng, vết cắt sâu trên cổ gây mất máu nhiều. Do nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Lúc này lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra phát hiện đã bắt giữ được Tư. Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An cùng Công an phường Tân Bình đã bao vây khu rừng tràm để truy bắt nghi can. Sau một ngày tìm kiếm, công an cũng tóm gọn được Tiệu khi đang trên đường lẩn trốn về phòng trọ.

Qua điều tra, hai nghi can khai nhận bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng nên từ Nghệ An vào Bình Dương sinh sống, cả hai thuê trọ tại khu vực phường Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương). Trước khi gây án cả hai đang lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) không có tiền nên bàn nhau đi cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm.