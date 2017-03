Bắt nguyên đại úy công an buôn lậu xe hơi

Chiều 13-3, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Giang Lam (nguyên đại úy công an, công tác tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM) về hành vi buôn lậu.