Bắt nhóm chuyên đột nhập vào nhà trộm xe ở Quảng Ninh

Sáng 1-9, Công an thị xã (TX) Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thông tin đang tạm giữ một nhóm nghi can để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Các đối tượng trộm cắp xe máy tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 7-2018, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận 3 đơn thư của người dân, trình bày việc mất trộm xe máy với cùng một thủ đoạn: Kẻ trộm lợi dụng ngày mưa gió, lúc đêm khuya, đã dùng kìm cộng lực phá cửa đột nhập vào nhà trộm cắp xe máy.

Sau khi nhận đơn, Công an lập chuyên án. Tháng 8-2018, Công an bắt ba nghi can Vũ Trí Quỳnh (SN 1976), trú tại khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Toàn (SN 1987) và Phạm Văn Hòa (SN 1983), đều trú tại khu Hạ Chiểu, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận, từ đầu tháng 5-2018 đến khi bị bắt giữ, nhóm đã thực hiện 10 vụ, trộm cắp được 11 xe máy trên ở Đông Triều, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Số xe máy trộm cắp được họ mang đi tiêu thụ tại khu vực ngã 3 QL 10 thuộc phường Phương Đông, TP.Uông Bí.

Công an đã thu 4 xe máy và nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang được Công an Đông Triều tiến hành mở rộng điều tra xử lý.

Công an thị xã Đông Triều thông báo, ai là nạn nhân của các vụ án trên đề nghị đến đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Đông Triều trình báo để được giải quyết.