Bắt trùm giang hồ có lệnh truy nã đặc biệt

Tối 6-10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Bình Dương vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Dĩ An. Hiền đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hiền cùng nhiều đàn em tổ chức thu tiền của các xe tải và các lái buôn khi đi qua địa bàn xã Lộc Yên từ 500.000 đến 1 triệu đồng, có nhiều bị hại lên đến 15-20 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Tỉnh đã lập chuyên án triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản do đại ca Hiền cầm đầu.



Nghi can bị cơ quan công an bắt giữ.

Khi biết bị công an vào cuộc truy bắt, Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Phước Long An và Bình Dương ẩn náu. Nhận được tin báo về việc phát hiện Hiền thường xuất hiện ở địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) nên công an đã tiến hành theo dõi.



Sau một thời gian, các trinh sát PC52 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội PCTP phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) bắt giữ Hiền tại một quán ăn tại thị xã Dĩ An. Lúc bị vây bắt, một số đối tượng đi cùng Hiền đã chống trả quyết liệt với lực lượng công an để giải thoát cho Hiền nhưng bất thành. Sau khi di lý Hiền về cơ quan công an, Hiền đã đòi hối lộ 20 triệu đồng để được tha nhưng đã bị khước từ.

Hiền từng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt vì tội cố ý gây thương tích và cho hưởng án treo. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Hiền cho Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật.