4 thanh thiếu niên dàn cảnh đánh ghen để cướp dây chuyền, điện thoại của 2 nữ sinh 26/04/2024 11:01

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm 4 thanh thiếu niên về tội cướp tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Vương (24 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi), Nguyễn Văn Đại (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đạt (16 tuổi, cùng ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Nguyễn Quốc Vương tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 3-2, Đại, Đạt, Vương và Giàu chạy xe máy đi tìm người để cướp tài sản.

Khi cả nhóm đi đến khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên thì phát hiện 2 nữ sinh 16 tuổi đang chở nhau trên xe máy nên Vương điều khiển xe mô tô chở Giàu vượt lên đạp xe khiến 2 nữ sinh té ngã.

4 thanh thiếu niên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh. Ảnh: CACC

Lúc này, Đại và Đạt chạy đến ngồi trên xe cảnh giới để Giàu cùng Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi lấy dao đe doạ và dùng vũ lực để cướp sợi dây chuyền vàng và điện thoại của 2 nạn nhân rồi cả nhóm tẩu thoát. Tài sản cướp được, cả nhóm đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 27-2, Đại và Giàu tiếp tục đến địa bàn huyện Châu Phú để cướp giật tài sản thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Sau đó, Vương đến Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, còn Đạt bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.