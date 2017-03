Bé gái 5 tuổi bị kẻ trộm chó bắt làm con tin

Rạng sáng hôm nay, Nguyễn Đức Bình (22tuổi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng Đặng Thế Hưng (27 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rủ nhau vào khu vực xóm 5, xã Nghi Liên để "câu trộm" chó của nhà dân.

Bình đã bị khống chế. Ảnh: Hà Khoa.

Bị người dân phát hiện, bộ đôi bỏ chạy. Rất đông dân làng đã tập trung truy tìm hai kẻ trộm chó. Hưng bị bắt ngay sau đó. Còn Bình chạy xộc vào nhà chị Thu lẩn trốn. Bị chủ nhà phát hiện, hắn lập tức khống chế cô con gái 5 tuổi của chị, cố thủ ở trong nhà.



Cả trăm người dân vây kín ngôi nhà, theo dõi cuộc giải cứu của công an. Ảnh: Hà Khoa.

6h30 nhận được tin báo tin báo, cảnh sát có mặt ở hiện trường. Nhà chức trách sau nhiều phút thuyết phục, Bình vẫn không buông cháu bé, lăm lăm thanh kiếm trong tay.

Thượng tá Trần Sỹ Phàng (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, người trực tiếp chỉ huy) cho biết, kẻ bắt con tin còn mở cửa sổ, yêu cầu công an và người dân giải tán khỏi ngôi nhà, nếu không hắn sẽ giết chết đứa trẻ. Đến 7h15, Công an thành phố Vinh buộc phải phá cửa, khống chế Bình và giải cứu an toàn cho cháu bé. Khi được đưa ra ngoài, con gái của chị Thu tinh thần rất hoảng loạn.



Cháu bé bị Bình bắt làm con tin đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Hà Khoa.

Hàng trăm người dân bức xúc, vây kín ngôi nhà đòi "xử lý" Bình. Gần 2 tiếng sau đó, cảnh sát mới đưa được anh ta ra khỏi hiện trường về trụ sở phục vụ điều tra.

Theo Hà Khoa (VNE)