Bêu danh người mua, bán dâm: Xúc phạm nhân phẩm

Ngày 30-1, mạng xã hội lan truyền clip hơn bốn phút, ghi lại cảnh công an đưa ba phụ nữ và một thanh niên ra giữa đường, bêu tên họ về hành vi chứa chấp, mua, bán dâm.



Clip được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận kèm lời bình luận không hay về cách làm của công an, nhiều người còn tỏ ra không tin là công an lại có hành vi vi phạm pháp luật giữa chốn đông người.

Bêu giữa khu vực đông dân cư để giáo dục, răn đe?

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang vào chiều 29-1. Theo đó, trước hàng trăm người dân, một công an cầm micro đọc rõ, to hành vi mua bán dâm, yêu cầu người bị bêu tên bước lên cho người đi đường nhìn mặt.

Theo nội dung được đọc công khai, trước đó công an bắt một vụ mua bán, chứa mại dâm trên địa bàn. Vị công an sau khi khái quát sự việc đã lần lượt đọc tên và mời những người có liên quan (đang đứng xếp hàng ngang bên đường) bước lên phía trên để hàng trăm người dân nhận mặt. Vị công an giới thiệu với mọi người nhân thân, vụ việc vi phạm có liên quan…

Trong clip, sau khi đọc tên, nghề nghiệp của thanh niên mua dâm, vị công an cũng nêu hoàn cảnh “do độc thân, chưa vợ nên tìm đến mua vui”. Kế đến là họ tên, quê quán của hai cô tiếp viên làm ở quán…

Clip thể hiện những người bị bêu danh dùng tay che mặt vì xấu hổ.



Công an đưa những người mua, bán dâm ra đường bêu tên. (Ảnh cắt từ clip)

Đầu giờ chiều 30-1, chúng tôi đã liên hệ với trưởng Công an thị trấn Dương Đông qua điện thoại, vị này nói: Sáng giờ nhận hàng trăm cuộc điện thoại hỏi về vụ việc và từ chối cung cấp thông tin.



Một phó trưởng Công an huyện Phú Quốc thì nói “đang làm báo cáo để gửi về tỉnh” và đề nghị PV liên hệ với tỉnh để nắm thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Thiếu tá Dương Thiết Tâm, Phó Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, cho biết đây là buổi công bố quyết định xử phạt các đối tượng có hành vi mua, bán dâm để họ đi nộp phạt. Ngoài ra, Thiếu tá Tâm còn cho biết việc đưa những người vi phạm đến khu vực đông dân cư công bố nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe với mọi người!

Cuối giờ chiều 30-1, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận: Vụ việc xảy ra ở thị trấn Dương Đông. Công an tỉnh đang chờ báo cáo chính thức từ Công an huyện Phú Quốc. “Khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin ngay cho báo chí về vụ việc” - Đại tá Tín nói.

Nếu có thật thì đây là việc làm phản cảm… Tôi ra Phú Quốc và sẽ chấn chỉnh việc này. Đại tá LƯU THÀNH TÍN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, trả lời trên news.zing.vn Công khai hóa hành vi vi phạm của công dân là việc làm thường xuyên ở xã, phường tại Phú Quốc. Thủ tục công khai hóa được làm đúng quy định, không có vấn đề gì nhưng do người dân quay clip tung lên mạng khiến sự việc trở nên nặng nề. Đại tá LÊ VĂN MÓT, Trưởng Công an huyện Phú Quốc

Vi phạm thô bạo quyền con người

Sau khi xem clip, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nói: Việc làm của cơ quan công an phản giáo dục và phản cảm. “Luật nào cho phép hành xử như vậy? Hành vi này có dấu hiệu làm nhục người khác, cá nhân, tổ chức bị xâm hại có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc thậm chí tố cáo để yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật” - ông nói.

Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) phân tích: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu người nào có vi phạm thì xử phạt họ chứ không thể tùy tiện áp dụng các biện pháp không có trong luật. “Hiện nay việc mở phiên tòa xét xử lưu động cũng đã không còn thì việc công an phát loa về vụ việc vi phạm hành chính như vậy là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ. Trường hợp này, những người bị làm nhục có quyền làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền (công an, tòa án…) để được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật” - ông nói.

Còn luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: Công an đưa ba phụ nữ và một thanh niên ra giữa đường, bêu tên họ về hành vi chứa chấp, mua bán dâm là vi phạm thô bạo quyền con người, quyền công dân, vi phạm nguyên tắc hiến pháp và pháp luật.

“Đây chỉ là vụ vi phạm hành chính và chưa có quyết định xử lý vi phạm hành chính. Thậm chí nếu đã có quyết định xử phạt cũng không có chế tài bổ sung việc bêu danh này… Hành vi bêu danh người mua, bán dâm giữa phố là hành vi trái luật, cần phải xử lý” - luật sư Hà nói.