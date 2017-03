Bị ảo giác ma túy đâm cháu gái 8 tuổi trọng thương

Ngày 15/9, Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng Công an quận 5, TP HCM cho biết, Công an quận 5 đang tạm giữ đối tượng Lê Đức Quyền (25 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích". Lúc này, Quyền có dấu hiệu phê ma túy nên Công an quận 5 đã lập hồ đưa Quyền đi giám định ma túy để hoàn tất hồ sơ xử lý.

Trước đó khoảng 16h30 ngày 12/9, trong lúc phê ma túy bị ảo giác, Quyền cầm hai con dao chạy từ hẻm 12 ra đường. Lúc này bé Trịnh Mỹ Hà (8 tuổi, ngụ quận 10, học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, số 16-18, Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5) vừa tan học đi vào hẻm để cha chở về. Thấy bé Hà, Quyền chạy đến dùng dao đâm bé Hà gây thương tích nặng rồi bỏ chạy về nhà. Bé Hà được mọi người đưa vào bệnh viện chữa trị hiện đã qua cơn nguy kịch và xuất viện. Nhận được tin báo, Công an phường 6 đã bắt được Quyền. Qua xác minh, Quyền có một tiền sự về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo Nghinh Phong (CAND)