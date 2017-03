Bị bạn nhậu cướp tài sản vì tự nhận mình là ‘đại gia’

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Minh Thuận (17 tuổi), Lê Văn Đức (16 tuổi) và Ngô Văn Trung (24 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 19-11, anh LTH (quê An Giang) đi nhậu về thấy Thuận, Đức, Trung cùng bạn đang nhậu. Thấy bạn đồng hương, anh H. xin vào nhậu chung để góp vui. Trong lúc nhậu, anh H. đã “nổ” khoe mình là “đại gia” và muốn trả tiền cho tiệc nhậu này. Thấy anh H. nhiều tiền, Thuận nảy sinh ý định rủ Trung và Đức dùng dao khống chế “đại gia” để cướp tài sản. Để thực hiện ý định trên, Trung và Đức chuẩn bị dao để chờ cơ hội ra tay.

Đến 23 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, anh H. đi bộ về nhà, đến khu phố Nội Hóa (phường Bình An) thì Trung và Đức đuổi theo dùng dao khống chế ép đưa tài sản. Trước thái độ hung hãn của Trung và Đức, anh H. đã đưa hết toàn bộ tài sản cho chúng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Trung và Đức bỏ đi và hẹn gặp Thuận tại khách sạn gần đó. Tại đây, cả ba chia nhau số tiền cướp được và đi mua ma túy để sử dụng.

Sau khi bị cướp, nạn nhân đến Công an phường Bình An trình báo. Qua truy xét, Công an phường Bình An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Dĩ An bắt khẩn cấp Thuận, Trung và Đức. Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.