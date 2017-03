Bị nổ súng cảnh báo vẫn tấn công công an

Liên quan đến vụ việc, công an đã bắt giữ hai nghi can là Nguyễn Tuấn Anh (là anh ruột của Tú) và Nguyễn Lý Hậu (quê Cà Mau).

Trước đó, hôm 22-12, anh T., chủ một tiệm game bắn cá, đến Công an quận 9 trình báo Tú “đĩ” đến tiệm của anh chơi game và thua hết tiền. Sau đó Tú rút súng trong người đe dọa anh T. để lấy 4 triệu đồng rồi lên xe bỏ đi. Chiều 25-12, tổ trinh sát Công an quận 9 qua theo dõi đã phát hiện Hậu chở Tú từ trong nhà ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức đi ra nên ập đến khống chế. Lúc này Tuấn Anh từ trong nhà chạy ra dùng ổ khóa tấn công khiến hai công an bị thương. Trước tình huống bị tấn công, tổ công an đã nổ súng chỉ thiên, tuy nhiên Tuấn Anh vẫn xông vào đánh tiếp để tạo cơ hội cho Tú tẩu thoát. Sau khi Tuấn Anh và Hậu đã bị bắt giữ, công an khám xét nhà của anh em Tú, thu giữ được hai khẩu súng, một roi điện, bốn cây kiếm Nhật, ba xe máy, 16 biển số xe cùng nhiều dụng cụ dùng để rã xe máy…

H.TUYẾT