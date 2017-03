Bị truy đuổi, tên cướp hung hăng cầm gạch chống lại CSGT

Cụ thể, vào thời điểm trên chị Bùi Thị Nhung (SN 1987), quê Quảng Ninh, đi xe SH màu đỏ, chạy hướng Nghi Tàm về Âu Cơ, khi tới đoạn đường gần chợ hoa Quảng An thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe Wave màu trắng, không có biển kiểm soát, vọt ga từ phía sau giật lấy túi xách của chị Nhung rồi phóng xe hòng trốn thoát.

Nạn nhân và nhiều người chứng kiến cùng hô to “cướp, cướp”. Đúng lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 do Đại úy Trần Văn Công làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại nút giao thông trên đường Âu Cơ đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Nhật Tân truy bắt hai đối tượng trên.

Một đối tượng bị thương ở chân được cơ quan công an đưa đi cấp cứu





Theo Đại úy Trần Văn Công, lúc này hai thanh niên đã không đội mũ bảo hiểm lại đi ngược chiều trên đường Âu Cơ. Khi đến đoạn đường đối diện với số 375B, lực lượng CSGT đã yêu cầu hai thanh niên này dừng xe nhưng hai đối tượng không chịu dừng lại theo hiệu lệnh mà còn lạng lách, đánh võng, rồi va vào dải phân cách ngã ra đường.

Khi lực lượng cảnh sát tới nơi, một đối tượng tuy bị thương nhưng vẫn dùng mẩu gạch nhặt ở vệ đường có ý định chống lại cảnh sát, “rất may là một đồng chí trong tổ đã kịp thời ngăn cản hành vi trên” - Đại uý Công nói.

Tại Công an phường Nhật Tân, hai đối tượng được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1996) và Lê Đình Châu (1993), thường trú tại Quảng Xương (Thanh Hóa), hiện đang tạm trú tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Túi xách của nạn nhân bên trong xác định có chứa một điện thoại iPhone 4 kèm theo số tiền là 1,4 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân khác.