Bộ Công an đánh sập điểm tập kết thuốc lá lậu cực lớn

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan đến vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực “khủng” mà Bộ Công an vừa triệt phá.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 13-7, nhận tin của các trinh sát báo về có nhóm người đang tập kết một lượng cực lớn thuốc lá lậu tại khu vực xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu phía Nam (C74) được lệnh lên đường.

Phó Cục trưởng C74 Trần Thanh Hiển chỉ đạo tổ công tác phối hợp cùng tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 để triệt tiêu khả năng chống cự của những người buôn lậu chuyên nghiệp này.





Cảnh sát bắt giữ 11 ghe thuốc lá lậu sáng 13-7. (Ảnh do công an cung cấp)

Đến hơn 6 giờ sáng 13-7, hơn 40 chiến sĩ ập vào vị trí đang tập kết thuốc lá lậu, bắt giữ ba nghi can cầm đầu cùng 11 ghe gắn máy công suất mạnh, chất đầy thuốc lá chờ đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 90.000 bao thuốc lá Jet và Hero nhập lậu. Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, đây là vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu lớn nhất.

Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an, thông tin: “Các đối tượng buôn lậu thuốc lá trong đường dây này là những người hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm, có cả một mạng lưới chứ không phải hoạt động riêng lẻ. Để phá điểm tập kết thuốc lá số lượng lớn này, các anh em trinh sát rất vất vả, làm việc suốt ngày suốt đêm mới phá được”.

Cũng theo Thượng tá Thơm, địa bàn huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vốn là điểm nóng về vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm thùng thuốc lá lậu được vận chuyển từ biên giới vào bằng đường sông rồi tập kết tại đây.

Ông Trần Văn Khoái, chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đánh giá cao chiến công lần này của C74 và các lực lượng phối hợp. Ông Khoái cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là chống thuốc lá nhập lậu từ các tuyến biên giới phía Nam.

Đây cũng là vụ thứ ba mà C74 Bộ Công an đã bắt giữ kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Trước đó, đêm 1-7, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Phòng, chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm về ma túy miền Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) mật phục và đồng loạt tấn công vào các đường dây vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hai người chuyển số lượng thuốc lá lậu rất lớn trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.

Tình trạng buôn lậu ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam, đặc biệt là các quận, huyện khu vực vùng ven biên giới diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng tội phạm sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tuồn nhiều mặt hàng vào trong nước gây rối loạn thị trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến những nhà sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe người tiêu dùng, do chất lượng thuốc nhập lậu không được kiểm soát và bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển lén lút. Việc liên tục ra quân bắt giữ nhiều vụ buôn thuốc lá lậu lớn của cơ quan chức năng không chỉ là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người buôn lậu.