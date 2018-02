Cán bộ địa chính nhận 120 triệu để làm sổ đất

Ngay 2-2, Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Minh Tân (28 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa) về tội nhận hối lộ. Ông Tân hiện là cán bộ địa chính của phường Tân Vạn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà NTA (ngụ tỉnh Bình Dương) có đơn tố cáo ông Tân đến Công an TP Biên Hòa về việc ông này nhận của bà 120 triệu đồng để “chạy” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà sở hữu tại phường Tân Vạn. Sau khi nhận được đơn tố cáo công an đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11-2016 ông Tân đã nhận tiền của bà NTA ba lần với tổng cộng 120 triệu đồng. Sau đó ông Tân lập hồ sơ, tham mưu lãnh đạo UBND phường Tân Vạn nhằm ký xác nhận không đúng quy định hồ sơ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà NTA.

Công an thu hồi tang vật là số tiền 120 triệu đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.