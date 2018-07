Cảnh báo: Rộ nạn lừa đảo qua điện thoại, Facebook, Zalo mới

PC46 xử lý hơn 200 bị can, khởi tố hơn 150 vụ án hình sự Từ cuối năm 2013 đến nay, tại TP.HCM liên tục diễn ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn: Gọi điện thoại mạo danh nhân viên VNPT thông báo nợ cước điện thoại, mạo danh điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và công an các tỉnh, thành, hăm dọa đòi bắt giam khiến người dân lo sợ chuyển tiền vào tài khoản do nhóm người này chỉ định và bị chiếm đoạt. Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46, Công an TP.HCM) cho biết PC46 đã xử lý hơn 200 bị can (cả người Việt Nam và người Đài Loan, Trung Quốc), khởi tố hơn 150 vụ án hình sự, thu hồi tài sản hơn 50 tỉ đồng trả cho người bị hại, tịch thu nhiều thiết bị viễn thông công nghệ cao sử dụng để lừa đảo.