Cảnh sát truy xuyên đêm bắt 2 nghi can cướp xe ở Đồng Nai

Ngày 30-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Triệu Phi (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Phạm Minh Thạnh (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Công an vây bắt hai nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn.

Trước đó, đêm 29-7, chị HTPT (ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) trên đường đi làm về gần đến nhà thì bị Phi và Thạnh dùng dao khống chế cướp giỏ xách và 1 xe máy tay ga. Sau khi cướp được tài sản cả hai phóng xe lẩn trốn.

Nhận được thông tin, thành viên Câu lạc bộ PCTP huyện Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 Công an huyện Nhơn Trạch truy bắt kẻ cướp.

Sau nhiều giờ truy lùng, đến rạng sáng 30-7 lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phi và Thạnh.



Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận đã thực hiện vụ cướp nói trên. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.