Cặp đôi dùng roi điện gây hàng chục vụ cướp táo tợn

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ hai nghi can Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi, ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) và Trương Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) đã thực hiện nhiều vụ cướp giật táo tợn gây hoang mang dư luận.



Nghi can Trương Thị Hồng Nhung tại cơ quan công an.



Nghi can Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Vũ Hội

Theo cơ quan công an, vào khoảng giữa tháng 4-2015 trên địa bàn huyện Phú Giáo nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng trời tối, đường vắng để cướp giật tài sản của người dân gây hoang mang.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã sàng lọc, xác minh đối tượng. Chiều 18-5, nhận được tin báo từ Công an xã Tam Lập trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp giật, thủ phạm là một cặp nam nữ đi xe mô tô. Lãnh đạo công an huyện lập tức huy động lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn, tiến hành chốt chặn, truy xét vụ việc.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày các trinh sát đã bắt giữ được Sơn và Nhung.



Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Vũ Hội

Qua điều tra ban đầu cả hai khai nhận là đối tượng nghiệm ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, từ đầu năm đến nay, với thủ đoạn dùng hung khí là roi điện hai nghi can đã thực hiện 12 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo.



Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng.