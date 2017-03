Chống lệnh, hất công an phường lên nắp capô

(PL)- Công an quận 1, TP.HCM vừa tiếp nhận vụ chống người thi hành công vụ do Dương Thanh Hiếu gây ra.

Rạng sáng 24-3, Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) nhận tin báo có vụ ẩu đả trước quán Ngọc Sushi. Qua xác minh ban đầu, tổ công tác mời Hiếu và ba thanh niên khác về trụ sở công an phường làm việc. Do Hiếu đi ô tô nên hai công an phường là Phan Tấn Nghĩa và Trần Duy Khương yêu cầu Hiếu đến để kiểm tra xe. Hiếu lên xe bất ngờ nhấn ga, hất tung anh Nghĩa lên nắp capô rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngay lúc này, anh Nghĩa ra hiệu cho một xe taxi lưu thông cùng chiều chạy lên phía trước ép xe buộc Hiếu dừng lại. Hiếu quyết cố thủ trong xe. Đến khi anh Khương bắn một phát súng chỉ thiên, Hiếu mới chịu mở cửa xe ra ngoài.

TUYẾT KHUÊ