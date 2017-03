Chủ xưởng may nợ lương bạc tỉ rồi bỏ trốn

Vụ việc này vừa xảy ra tại xưởng may Thế Anh tại hẻm 238 đường Phú Thọ Hòa. Xưởng may này do vợ chồng Ngô Thế Anh (27 tuổi) và Phùng Thị Lý (20 tuổi, cùng quê quán Hà Nội) làm chủ.



Công nhân may đang lao đao khi vợ chồng chủ xưởng Thế Anh biến mất để lại khoản nợ bạc tỉ.

Xưởng Thế Anh chuyên may gia công quần áo jeans cho các chủ hàng tại chợ Tân Bình. Hai vợ chồng Thế Anh thuê mặt bằng ở hẻm 238 mở xưởng, thuê hơn 20 công nhân quê ở miền Bắc, miền Trung vào làm việc hơn một năm nay.



Theo các thợ may tại đây kể lại, sáng 9-12, họ đến xưởng làm việc thì không thấy vợ chồng Thế Anh ở đâu, đồ đạc trong phòng dọn đi sạch sẽ từ lúc nào. Trước đó, có người nhìn thấy hai người mang theo va ly quần áo rời khỏi xưởng trong đêm một cách bất thường.

Hay tin chủ xưởng may Thế Anh “mất tích” ngay sau đó gần chục người xưng là chủ nợ đi kèm nhóm thanh niên xăm mình vằn vện đến đòi lấy máy may, vải vóc cấn trừ nợ. Công an phường kịp thời đến giải tán đám đông và mời tất cả công nhân cùng những người bị nợ tiền hàng về trụ sở làm việc.

Qua thống kê ban đầu, vợ chồng Thế Anh đang vay nợ nhiều người với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đau xót nhất là hơn 20 công nhân của xưởng khi chủ đi mất mới biết mình bị quỵt tiền lương. Được biết người lao động làm việc tại xưởng may Thế Anh được bao ăn ở, mức lương của thợ chính là 10 triệu đồng/tháng, mức lương của thợ phụ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.

Theo thỏa thuận, thợ sẽ nhận lương một lần vào cuối năm, nếu ai có nhu cầu thì chỉ được ứng 500.000 đồng. Tính thời điểm bỏ trốn, tổng số tiền mà vợ chồng Thế Anh nợ công nhân là hơn 1 tỉ đồng.

Trường hợp anh ĐVH (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đến mười tháng lương chưa lãnh tiền. “Tôi may rất giỏi, cày ngày cày đêm, mỗi tháng lương đến 10 triệu đồng. Tổng cộng chủ xưởng còn nợ lại tôi 80 triệu đồng, bây giờ mất trắng khỏi về quê ăn Tết”, anh H. than thở.

Ông Phan Thanh Hòa cho biết thêm: “Người lao động gặp cảnh khó khăn vào thời điểm tết cận kề, địa phương đã đề nghị Liên đoàn Lao động, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Các chủ hàng đầu mối chợ Tân Bình đã cam kết không đóng cửa xưởng tiếp tục hợp đồng may và trả lương trực tiếp cho công nhân theo sản phẩm. Cơ quan công an đang truy tìm vợ chồng Thế Anh để mời về làm việc, giải quyết quyền lợi thỏa đáng cho công nhân".