TP.HCM: Fanpage và Zalo công an các quận, huyện, TP Thủ Đức dừng hoạt động 01/03/2025 19:14

(PLO)- Các trang Fanpage Công an và Zalo công an các quận, huyện, TP Thủ Đức thông báo dừng hoạt động từ ngày 1-3.

Ngày 1-3, thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an TP.HCM chính thức không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1-3.

Vì vậy, trang Fanpage và Zalo công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng thông báo dừng hoạt động từ ngày 1-3.

Thông báo ngừng hoạt động Trang Fanpage Công an quận 10. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, tập thể Ban Quản trị Trang Fanpage và Zalo công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cảm ơn lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị và nhân dân đã luôn quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt cũng như tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tội phạm, chia sẻ các nội dung bài viết về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và đồng hành cùng công an các địa phương trong thời gian qua.

“Hy vọng rằng, với hoạt động tinh gọn của bộ máy mới gồm hai cấp: tỉnh và xã, thời gian tới, người dân sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại mỗi địa phương” – Công an TP.HCM đề nghị.