Cô gái bị mất tích trở về từ Trung Quốc tố cáo thủ phạm

Ngày 8-7, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án mang bí số 718N, bắt giữ Cụt Văn Hội (29 tuổi), Lương Văn Thành (34 tuổi) và Cụt Thị Phiên (34 tuổi, vợ Thành, cùng trú huyện miền núi Kỳ Sơn) có hành vi mua bán người.



Vợ chồng Thành, Phiên. Ảnh: NTV

Trước đó, tháng 6-2018, chị Mong Thị M. (24 tuổi, quê xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) sau năm năm “mất tích” đã trở về từ Trung Quốc và đến Công an huyện Kỳ Sơn tố cáo ổ nhóm lừa bán chị sang Trung Quốc.



Theo chị M., giữa năm 2013, vợ chồng Thành, Phiên (trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập) đến tiếp cận chị M. vẽ viễn cảnh nếu sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Nhóm này cũng đưa hình ảnh, video quay cảnh giàu sang, cuộc sống lấy chồng ở Trung Quốc cho chị M. xem. Chị M. nhẹ dạ, cả tin, đi theo Thành, Phiên. Vợ chồng Thành, Phiên giao chị M. cho Hội và Lương Văn Dương (23 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đưa chị M. ra phía Bắc để đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi Dương đưa chị M. sang đến Trung Quốc thì bị nhóm buôn người bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ ở vùng sâu, vùng xa.

Sau thời gian sống cuộc sống tủi nhục, cực nhọc ở nhà chồng, chị M. cố gắng học tiếng Trung Quốc và tìm cách bỏ trốn về quê nhà.

Nhận được thông tin trên, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện, đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 718N, giao cho Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng vào cuộc để đấu tranh, điều tra làm rõ.



Lương Văn Dương (phải) đang thụ án bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán người lại bị chị M. tố cáo bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Qua điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Hội, Phiên, Thành. Ba đối tượng trên khai, Dương đưa chị M. đưa sang Trung Quốc bán với giá 60 triệu đồng. Số tiền trên, Dương cầm 10 triệu, Hội cầm 40 triệu, còn vợ chồng Thành, Phiên được chia 10 triệu đồng gọi là tiền công dắt mối.



Riêng Dương hiện đang thụ án bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán người ở vụ án khác. Cụ thể, năm 2012 Dương mới 17 tuổi gặp Lữ Thị Kim (26 tuổi, quê xã Hữu Kiệm) sinh sống ở Trung Quốc trở về thăm nhà. Khi gặp nhau, Kim nói với Dương tìm các cô gái xinh đẹp đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ. Dương đồng ý và lấy số điện thoại của Kim để tiện liên lạc.

Tháng 6-2013, Dương đi chơi thì tình cờ gặp May - vừa chấp hành xong án phạt ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Dương và nói với May: "Anh tìm mối đưa các cô gái sang Trung Quốc bán lấy chồng". May đồng ý.

Đến tháng 7-2017, May đi đến nhà chị Lương Thị L. (22 tuổi) - cô gái xinh đẹp ở huyện miền núi Kỳ Sơn để chơi và tán tỉnh. Sau đó, May ngỏ lời yêu chị L. rồi rủ chị L. đi Sài Gòn làm nghề may mặc rồi bán sang Trung Quốc giá 210 triệu đồng...