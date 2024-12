2 phụ nữ mua bán trẻ sơ sinh dưới ‘vỏ bọc’ cho nhận con nuôi 21/12/2024 19:20

Ngày 21-12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Linh Giang (33 tuổi, trú tại Hà Nội) và Phạm Thị Vân (40 tuổi, trú tại Hà Giang) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai người phụ nữ này bị cáo buộc mua bán trẻ sơ sinh.

Phạm Thị Vân và Nguyễn Thị Linh Giang. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Quá trình đấu tranh, hai người phụ nữ trên khai nhận để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi đã móc nối với đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đặt mua giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán.

Cơ quan công an lệnh bắt bị can trong thời hạn 4 tháng để điều tra về tội danh nêu trên. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.