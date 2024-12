Bình Dương: Phát hiện 2 tạ pháo nổ trái phép đang chuẩn bị tuồn ra thị trường 22/12/2024 10:45

Ngày 22-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa thu giữ 2 tạ pháo nổ trái phép.

Số lượng lớn pháo nổ trái phép bị phát hiện. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Dĩ An phát hiện Đỗ Văn T (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa) vận chuyển pháo nổ trái phép nên đã theo dõi.

Khi phát hiện T ở khu vực ga Sóng Thần đang vận chuyển pháo nổ trái phép nên đã bắt giữ.

Tại đây, công an thu giữ 20 kg pháo nổ. Khám xét nơi ở của T tại phường Tân Bình (TP Dĩ An), công an phát hiện thêm số lượng lớn pháo nổ. Tổng cộng công an đã thu giữ khoảng 200 kg pháo nổ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.