2 thiếu niên ở tỉnh Sóc Trăng giết người rồi bỏ đi chơi game 21/12/2024 15:50

Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 12-12 tại thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú.

Qua kiểm tra, sàng lọc, công an đã xác định hai bị can liên quan vụ án, đó là VBP và NQD (cùng 13 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Tại Cơ quan công an, cả P và D đều thừa nhận hành vi giết người của mình.

Thông tin ban đầu, do không có tiền chơi game, chiều 12-12, P và D rủ nhau đi lấy trộm tài sản. Khi đến nhà bà STN (70 tuổi), cả hai đã vào nhà bằng đường cửa sau và tìm lục tài sản.

Trong lúc đang tìm lục tài sản thì bà N phát hiện và doạ méc mẹ của P. Thấy P bỏ ra nhà sau, bà N đi theo, nên P đã vật bà N té xuống nền gạch, đồng thời rút cây dao trong túi quần ra, rồi cắt cổ bà N và đâm nhiều nhát vào cơ thể bà N.

Khi thấy bà N đã tử vong, P kéo xác bà vào phòng ngủ. Rồi cả hai tiếp tục bỏ đi chơi game. Chơi được khoảng 30 phút, cả hai quay lại nhà bà N lục tìm trên người bà và lấy 403.000 đồng.