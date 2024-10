Trộm tài sản ở Sóc Trăng rồi lên Long An trốn truy nã thì bị bắt 31/10/2024 11:18

(PLO)- Sau khi trộm cắp tài sản ở tỉnh Sóc Trăng, Sơn Quành Ni trốn truy nã ở tỉnh Long An thì bị công an bắt giữ.

Sáng 31-10, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã tên Sơn Quành Ni (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho Công an thị xã Vĩnh Châu để thụ lý theo thẩm quyền.

Sơn Quành Ni bị công an bắt giữ khi đang trốn truy nã tại huyện Đức Hòa. Ảnh: CA

Trước đó, vào tháng 9, Sơn Quành Ni thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, sau đó bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu truy nã.

Đến khoảng 14 giờ ngày 29-10, Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, Long An) hỗ trợ, phối hợp với Công an thị xã Vĩnh Châu bắt giữ Sơn Quành Ni khi đang lẩn trốn tại ấp 3, xã Đức Hòa Đông.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Vĩnh Châu tiếp tục điều tra xử lý.