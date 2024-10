Bắt tạm giam 2 bị can gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản ở TP Sóc Trăng 08/10/2024 17:26

Ngày 8-10, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sóc Trăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra tội cướp tài sản. Đó là Hồ Duy Nhựt (19 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng).

Bị can Hồ Duy Nhựt (ảnh trái) và bị can Nguyễn Văn Đạt (ảnh phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: CAST

Kết quả điều tra ban đầu, khuya 23-9 và rạng sáng ngày 24-9, tại khu vực cầu Bố Thảo trên tuyến tránh Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn phường 7, TP Sóc Trăng), Nhựt và Đạt đã thực hiện liên tiếp hai vụ cướp tài sản.

Cụ thể, hai bị can đã dùng dao khống chế hai người đi đường và lấy đi một điện thoại di động, một túi đeo chéo bên trong có khoảng hai triệu đồng và ví tiền bên trong có một triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, rạng sáng 25-9, cũng trên tuyến tránh Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn phường 10, TP Sóc Trăng), Nhựt và Đạt tiếp tục thực hiện một vụ cướp tài sản của cặp vợ chồng đang trên đường đi từ TP Cần Thơ về Bạc Liêu. Qua đó, lấy đi 5,2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Qua điều tra, xác minh, Công an TP Sóc Trăng đã xác định đối tượng gây ra các vụ cướp là Nhựt và Đạt, nên mời cả về làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời, Nhựt và Đạt còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Châu Thành, Long Phú, Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng); TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) và TP Cần Thơ.

Công an TP Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân của hai bị can trên, nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an TP trình báo, phối hợp điều tra.