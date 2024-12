Bến Tre: Xử phạt chủ tàu cá mang theo thiết bị giám sát hành trình của tàu khác 22/12/2024 11:26

Ngày 22-12, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đối với 2 cá nhân, mỗi người 75 triệu đồng do vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 22-7, tổ công tác Đồn biên phòng Hàm Luông phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre tuần tra tại khu vực rạch Bà Hiền thuộc khu phố An Thuận, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phát hiện tàu cá số đăng ký TV 2240 TS đang neo đậu tại bến do ông Trần Văn Dân (sinh năm: 1975, ngụ tại thị trấn Tiệm Tôm) làm chủ đang mang theo một thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Ông Trần Văn Dân bị xử phạt 75 triệu đồng do tàng trữ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. (Ảnh: Biên phòng)

Qua điều tra, xác minh, ông Trần Văn Dân thừa nhận đang tàng trữ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá CM 99450 TS do ông Phương Văn Linh (Sinh năm: 1970, ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - là thuyền trưởng tàu cá CM 99450 TS) tháo, gửi từ tỉnh Cà Mau qua tỉnh Bến Tre theo đường bộ.

Thời điểm phát hiện vụ việc tàu CM 99450 TS do ông Linh làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Đồn Biên phòng Hàm Luông củng cố hồ sơ tham mưu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Dân về hành vi tàng trữ một thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác khi tàu cá đó hoạt động trên biển, số tiền 75 triệu đồng.

Xử phạt đối với ông Phương Văn Linh về hành vi gửi thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khi tàu cá đó đang hoạt động trên biển, số tiền 75 triệu đồng.