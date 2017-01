Công an phường giúp cháu bé đi lạc tìm lại gia đình

Theo Trung tá Triệu Xuân Bích, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) cho hay, vào thời điểm khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 19/1. Tổ công tác của Công an phường Trúc Bạch làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, chống ùn tắc trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại ngã tư phố Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi một mình đi bộ qua đường trong giờ cao điểm có rất đông các phương tiện qua lại. Sau khi phát hiện ra cháu bé, ngay lập tức các chiến sỹ đã đưa cháu vào vỉa hè, đồng thời tìm người thân quanh đó. Tuy nhiên không có ai nhận, cháu bé sau đó được đưa về phường để chăm sóc.



Cháu Quân tại trụ sở Công an phường Trúc Bạch (ảnh FB).

Tại trụ sở Công an phường cháu bé không nhớ nhà mình ở đâu. Phía công an phường đã thông báo lên loa truyền thanh phường, Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội để thông tin đến các phường và quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.



Đến khoảng 21h30, bố mẹ cháu bé đã tìm đến Công an phường Trúc Bạch nhận lại cháu bé.

Tại đây, bố của cháu bé cho biết gia đình mình ở phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Chiều cùng ngày khi đưa con mình là cháu Quân (SN 2014) đến nhà người quen ở phố Cửa Bắc và để cháu chơi ở cầu thang. Sau đó cháu Quân đã đi bộ lang thang ra tận ngã tư Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái thì được các chiến sỹ công an đưa về phường giúp tìm bố mẹ.



Ngay sau đó Công an phường Trúc Bạch đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu bé về với gia đình.