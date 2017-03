Công an xác định nhóm thanh niên xông vào BV chém người

Công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất hình ảnh camera để nhận dạng và triệu tập 15 nghi can (cả nam lẫn nữ) để làm rõ.



Bệnh viện nơi nhóm côn đề xông vào chém người.

Những nghi can bị triệu tập đang làm việc tại một chành trên đường số 55, phường Tân Tạo. Đây là điểm chuyên nhận trung chuyển hàng hóa từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây do ông Sỳ Vĩnh Sáng (tự A Tày, 58 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) làm chủ. ông Sáng đã bị tạm giữ hình sự.



Trước đó, chiều 5-6, Cổ Chí Linh đi bơi và xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên nên bị đe dọa hành hung. Hoảng sợ, Linh gọi điện thoại cho Trần Minh Đương đến trợ giúp thì cả hai bị nhóm này dùng dao gây thương tích ở tay, chân.

Sau đó, Linh và Đương được người nhà đưa vào BV Quốc Ánh. Trong lúc các bác sĩ đang chữa trị cho cả hai thì xuất hiện gần 20 thanh niên mang dao, mã tấu, tuýp sắt xông vào phòng cấp cứu truy sát. Mặc dù bảo vệ bệnh viện căn ngăn nhưng đám “sát thủ” vẫn hung hăng chém Linh, Đương gục tại chỗ rồi lên xe tẩu thoát.

Hiện Linh và Đương đã được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy điều trị.