Cụ bà chết bất thường trong căn nhà khóa trái

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi, trú khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu, sáng 24-7, sau mấy ngày không thấy bà Bình, trong khi cửa nhà đóng kín nên người thân trong gia đình đã đến kiểm tra. Nhìn qua khe cửa, người cháu phát hiện bà Bình nằm chết dưới sàn nhà, trên mặt che 1 cái khăn tắm, máu đọng xung quanh thi thể đang phân hủy. Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ việc, khóa cửa cổng và cửa nhà bà Bình đều được thay mới.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an phường Đông Vĩnh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bà Bình.