Cục kiểm lâm nói về trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Chiều 1-5, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Quang Tùng (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định với Pháp Luật TP.HCM rằng để xưởng gỗ của trùm gỗ lậu Phượng “râu” hoạt động được một thời gian là có trách nhiệm của kiểm lâm địa phương.



Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng số gỗ lậu của trùm Phượng "râu"

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 27-4, Cục Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang hai ô tô tại khu vực thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đang chở gỗ.

Khi làm việc với lực lượng công an, các đối tượng khai số gỗ trên là của Phan Hữu Phượng (Phượng "râu"). Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện việc khám xét chỗ ở và bắt khẩn cấp ông trùm Phượng "râu" để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ xuyên biên giới của đường dây này.

Ông Tùng cho biết, với chức năng bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Cục Kiểm lâm thường xuyên quán triệt cho kiểm lâm địa phương phải bám sát địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh với những đầu nậu, đồng thời lập danh sách để tập trung theo dõi, xử lý. Tuy nhiên, những đối tượng này hoạt động mang tính chất tội phạm, tinh vi nên việc phát hiện, xử lý phải có sự tham gia, hỗ trợ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục Kiểm lâm đã cử người vào phối hợp với cơ quan điều tra và trực tiếp cùng Vườn Quốc gia Yok Don tham gia kiểm đếm số lượng gỗ của xưởng Phượng “râu”. Sau khi kiểm đếm sẽ phân loại, xác minh nguồn gốc và đối chiếu hồ sơ, dự kiến cuối tuần sẽ hoàn thành. Bước đầu xác định không có phá rừng ở Vườn Quốc gia Yok Don và các khu vực xung quanh.

“Chúng tôi đang yêu cầu kiểm lâm địa phương báo cáo. Vì xưởng gỗ của Phượng “râu” hoạt động như vậy mà kiểm lâm không phát hiện, ngăn chặn, xử lý thì cũng phải xem xét trách nhiệm quản lý địa bàn như thế nào. Quan điểm của Cục Kiểm lâm là tất cả các hành vi vi phạm hoặc là Cục Kiểm Lâm xử lý nghiêm hoặc sẽ tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu để xảy ra vụ việc”, ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tùng, Tây Nguyên được xác định là điểm nóng về bảo vệ rừng, nên Bộ và Tổng cục luôn tập trung quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ cho khu vực này. Đồng thời Bộ và Tổng cục cũng yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.