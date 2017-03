Cướp sòng bạc vì nghi bạc bịp

Ngày 6-4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và cướp tài sản do chính những người có liên quan đến trình báo thông tin. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 2-4, Công an quận Thủ Đức tiếp nhận trình báo của ba người gồm Trần Đức Tuấn (tự Cu), Lê Văn Dũng (tự Mỹ “khùng”) và Nguyễn Thị Cẩm Hà về vụ việc trên.

Nhóm của Tuấn tố cáo Đỗ Minh Quân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối trong khi đánh bài ăn tiền khiến Tuấn thua hàng trăm triệu đồng.

Từ tin báo trên, ngày 3-4, Công an quận Thủ Đức đã triệu tập một số người bị tố cáo có liên quan đến sòng bài gồm Đỗ Minh Quân (cán bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương), Nguyễn Hoàng Minh Trang (tự Nhí) và Huỳnh Hoàng Tiến (phó ban điều hành khu phố 2, phường Tam Phú) đến làm rõ.

Qua điều tra xác minh và lời khai ban đầu của những người có liên quan, Công an quận Thủ Đức xác định đầu tháng 3-2015, biết Nguyễn Thị Ngọc Tuyên có mở sòng bài tại nhà (khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) nên Tuấn đến tham gia. Tuy nhiên, Tuấn liên tục thua bạc, tính đến ngày 30-3 Tuấn thua khoảng 600 triệu đồng. Nghi ngờ sòng bài của Tuyên chơi gian lận nên Tuấn nhờ Hà mua kính áp tròng để đến sòng bài tìm hiểu, phát hiện. Sau đó Tuấn và Hà mang 23 triệu đồng đến sòng bài của Tuyên chơi. Cả hai chơi một số ván thua hết 13 triệu đồng thì Hà tuyên bố đã phát hiện một số lá bài có đánh dấu nên Tuấn, Hà ngừng chơi. Tuấn bèn gọi điện thoại cho Lê Thị Thùy Trang và Lê Văn Dũng đến can thiệp.

Ngay sau đó, Dũng đến nơi gí roi điện chích vào người Quân và Trang “Nhí” khống chế. Tuấn cho biết từ khi tham gia đánh bạc với Quân đã thua khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đồng bọn dùng roi điện đe dọa, Tuấn buộc Quân phải viết giấy nhận nợ 500 triệu đồng rồi lấy chiếc xe tay ga hiệu SH của Quân ra về.

Quá trình xác minh điều tra, Công an quận Thủ Đức tạm giữ Tuấn, Dũng về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của những người có liên quan còn lại.

H.TUYẾT