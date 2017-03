Dân khiếp vía băng bảo kê quận 12

Lãnh đạo Công an quận 12 cho biết: Băng nhóm bảo kê của nhóm Đức rơi vào tầm ngắm của công an địa phương từ lâu và quận đã xác lập chuyên án. Tuy nhiên, gặp khó khăn khi phá án là các đối tượng biết rõ mặt các trinh sát hình sự của quận, khi trinh sát theo dõi là chúng án binh bất động. Đầu năm 2016, Công an quận 12 đã báo cáo, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, chứng cứ cho PC45 - Công an TP.HCM thụ lý.