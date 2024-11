Đang làm vườn, 1 phụ nữ ở Vĩnh Long bị khống chế cướp vàng 26/11/2024 16:10

Ngày 24-11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an huyện Trà Ôn ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Khanh (43 tuổi) về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 9-11, bà NTTL (46 tuổi) đi làm việc trong vườn bị một đối tượng lạ mặt khống chế cướp đi một đôi bông tai và một sợi dây chuyền vàng 18k trị giá hơn 20 triệu đồng. Sau đó, kẻ cướp còn dùng băng keo và dây dù tác động để tránh nạn nhân truy hô.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hết sức manh động, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Trà Ôn nhanh chóng triển khai lực lượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được Khanh là nghi phạm nên triển khai công tác truy vết để bắt giữ.

Huỳnh Văn Khanh bị bắt vì hành vi cướp tài sản phụ nữ làm vườn. Ảnh: CACC

Hung khí bị can dùng cướp tài sản phụ nữ làm vườn

Đến ngày 24-11, công an đã bắt được Khanh khi đang lẩn trốn ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ nên tiến hành bắt giữ ngay trong đêm.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận bản thân mê cờ bạc; để có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Tài sản cướp được Khanh đem đến tiệm vàng ở khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bán lấy tiền.

Theo công an, Khanh chưa có tiền án tiền sự nhưng thường xuyên đánh bạc và gây gỗ với người thân trong gia đình để xin tiền tiêu xài, không có nơi ở ổn định.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.