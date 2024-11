Từ hình ảnh camera an ninh, kẻ trộm điện thoại ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An bị bắt 26/11/2024 15:36

Ngày 26-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội trộm cắp tài sản.

Hồi đầu tháng 11, Công an phường 3, TP Tân An tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An về việc bốn người là bệnh nhân và người nuôi bệnh tại bệnh viện bị mất trộm tài sản gồm bốn điện thoại di động cùng 600.000 đồng để sau ốp lưng điện thoại.

Nguyễn Văn Dũng lẻn vào bệnh viện để trộm điện thoại đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Tân An đã chỉ đạo lực lượng tập trung truy xét kẻ phạm tội. Qua hình ảnh camera giám sát an ninh của Bệnh viện và hệ thống Camera an ninh của TP Tân An, lực lượng xác định và mời Dũng làm việc.

Qua làm việc, Dũng thừa nhận lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nuôi bệnh trong quản lý tài sản đã lẻn vào các phòng bệnh để lấy trộm điện thoại, tiền.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý Dũng theo quy định.