Trộm 30 điện thoại từ Tây Ninh rồi trốn truy nã về Nghệ An 14/11/2024 07:58

Ngày 14-11, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) theo Quyết định truy nã của Công an huyện Dương Minh Châu về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 15-11-2023, Lê Văn Tuấn đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động của ở huyện Dương Minh Châu lấy trộm 30 điện thoại di động, 1 máy tính bảng có tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Nạn nhân trình báo lên Công an huyện Dương Minh Châu và cơ quan này nhanh chóng xác định Lê Văn Tuấn là người gây ra vụ trộm nói trên.

Ngày 13-9-2024, Công an huyện ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Tuấn nên sau đó truy nã. Mới đây, Công an huyện Dương Minh Châu phát hiện Tuấn đang trốn ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nên đã phối hợp với công an địa phương này khống chế, bắt giữ.