Gia đình vận động, bị can trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú 08/11/2024 17:32

(PLO)- Công an vận động bị can bị truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn sang Campuchia về nước đầu thú.

Ngày 8-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Thăng Bình vừa vận động bị can trốn truy nã Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) từ Campuchia về nước đầu thú.

Hiếu mượn xe máy, điện thoại rồi chiếm đoạt, bỏ trốn sang Campuchia. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 12-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã bị can Hiếu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 15-7-2023, Hiếu cùng với anh Nguyễn Văn T (18 tuổi, ngụ cùng xã) đi câu cá tại khu vực hồ cá của một người dân trên địa bàn xã Bình Trị.

Lúc này, Hiếu nói mượn xe máy của T để đi mua nước và được anh này đồng ý. Trên đường đi, Hiếu tiếp tục gặp mẹ của anh T, mượn thêm một điện thoại nói đi chụp ảnh.

Sau đó, hai mẹ con anh T nhiều lần liên hệ nhưng Hiếu không trả lời nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thăng Bình xác định Hiếu sau khi mượn xe máy và điện thoại đã chiếm đoạt, bỏ trốn sang Campuchia.

Công an huyện Thăng Bình gặp gỡ tuyên truyền, vận động gia đình khuyên Hiếu ra đầu thú.

Nhận thức được hành vi phạm tội, bị can Hiếu đã về nước đầu thú.