Nhóm 3 người dùng ô tô đắt tiền đi trộm chó 25/11/2024 18:52

(PLO)- Ba người đàn ông dùng ô tô đắt tiền đi trộm chó, bị công an bắt giữ.

Chiều 25-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên trộm chó, bắt, khởi tố ba bị can về tội trộm cắp tài sản.

Ba bị can gồm Trần Hữu Quyền (50 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Hoàng Nhật Vinh (31 tuổi, ngụ xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Đặng Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Thời gian qua, các hộ dân ở huyện Kỳ Anh bị mất nhiều con chó. Những kẻ đi trộm chó đi xe ô tô và dùng súng bắn điện thực hiện hành vi. Khi phát hiện truy đuổi thì những kẻ trộm này liều lĩnh dùng bình xịt hơi cay và các công cụ khác chống trả gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Công an thu giữ tang vật mà nhóm dùng ô tô đắt tiền đi trộm chó. Ảnh: CA.

Trước tình hình trên, Công an huyện Kỳ Anh đã tập trung lực lượng vào cuộc điều tra và truy bắt được Quyền, Vinh, Hiếu.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này có sự bàn bạc, phân công, Vinh và Hiếu cùng hai người khác chia thành 2 cặp đi trên hai xe máy mang theo súng bắn điện, bao. Quyền điều khiển chiếc ô tô đắt tiền chở chiếc lồng sắt tự chế bỏ ở hàng ghế phía sau để chở số chó vừa ăn trộm.

Khi bắn, bắt trộm được nhiều chó thì nhóm Quyền chở về huyện Cẩm Xuyên tiêu thụ.

Quyền từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vinh có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiếu có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.